Kassenärztliche Vereinigung: Praxen werden schließen müssen

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) schlägt wegen fehlender Schutzausrüstung im Kampf gegen die Corona-Pandemie Alarm. «Wenn die Ware nicht bald kommt, werden Praxen schließen», erklärte der Vorsitzende der Vereinigung, Peter Noack, am Dienstag in Potsdam. «Dann können wir die ambulante Versorgung der Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht mehr garantieren.»

Statt der zugesagten großen Zahl an hochwertigen Schutzmasken seien vom Bund bislang fast ausschließlich OP-Masken geliefert worden, kritisierte Noack. «Wir warten händeringend auf die von der Bundesebene angekündigten Lieferungen und auf die von uns selbst bestellten Schutzartikel für die Kolleginnen und Kollegen.» Die Situation in den Arztpraxen sei höchst angespannt. «Es fehlt an notwendigen Schutzartikeln, wie Masken, Kitteln und Brillen.»