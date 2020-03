Bauern fordern «Passierschein» für rumänische Erntehelfer

Der Beelitzer Spargelverein befürchtet in diesem Jahr große Ernteeinbußen. Wegen der Coronakrise könnten hunderte Erntehelfer aus Rumänien nicht nach Brandenburg reisen, sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Spargelvereins, der Deutschen Presse-Agentur. Von etwa eingeplanten 2300 Helfern sollten 85 Prozent aus Rumänien, der Rest aus Polen kommen. Stündlich erreichten ihn und seine Kollegen Absagen aus Rumänien.

Er habe erfahren, dass sich in Rumänien Busunternehmer und Fahrer weigerten, den Weg nach Deutschland anzutreten. Sie würden an der österreichisch-ungarischen Grenze meist nicht durchgelassen. Grund seien fehlende Bestätigungen, dass die Insassen nach Deutschland zur Ernte fahren. «Zudem müssen Busfahrer, die wieder in ihre Heimat zurückkehren, in Rumänien 14 Tage in Quarantäne verbringen», sagte Jakobs. Individuell anreisende Rumänen in ihren Privatautos würden gar nicht erst über die Grenze gelassen. «Das schreckt alles von Fahrten zur Spargelernte ab», sagte Jakobs.