Coronavirus: Menschen suchen verstärkt Rat

In Brandenburg haben sich viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus mit einem Mundschutz eingedeckt.

In den Apotheken sind die Atemmasken mittlerweile landesweit ausverkauft, sagte der Sprecher des Apothekenverbandes Brandenburg, Mathias Braband-Trabandt, am 27. Februar 2020. Menschen suchten in den Apotheken zudem verstärkt Rat. In Brandenburg ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang keine Infektion mit dem Virus bekannt.