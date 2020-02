Juli Zeh: Mit Provinz noch nicht fertig

Die Schriftstellerin Juli Zeh will sich auch in ihren nächsten Romanen mit dem Leben auf dem Land beschäftigen. «Ich bin mit der Provinz noch nicht fertig», sagte Zeh bei der Preview zur Verfilmung ihres Romans «Unterleuten» am Dienstag in Berlin. Die 45-Jährige arbeite derzeit an mehreren neuen Büchern. Worin es darin genau geht, wollte sie aber noch nicht verraten.

Im März strahlt das ZDF die Verfilmung von Zehs Bestseller «Unterleuten» als Dreiteiler aus. In dem Gesellschaftsroman geht es um das Zusammenleben von Zugezogenen und Alteingesessenen in dem fiktiven brandenburgischen Dorf Unterleuten. Zwischen den Bewohnern kochen alte und neue Konflikte hoch, als in der Ortschaft Windräder errichtet werden sollen.