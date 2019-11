Grünen-Parteitag stimmt für Kenia-Koalition

Der Sonderparteitag der Brandenburger Grünen hat mit großer Mehrheit für ein Kenia-Bündnis mit SPD und CDU gestimmt. Für den Leitantrag des Vorstands, mit dem die Annahme des Koalitionsvertrags befürwortet wird, stimmten am Samstag 79 der 97 Delegierten. Das waren 81,4 Prozent Ja-Stimmen. Dagegen stimmten 15 Delegierte, drei enthielten sich. Damit ist bei den Bündnisgrünen aber noch nicht über die Annahme des Koalitionsvertrags entschieden. Die endgültige Entscheidung treffen die knapp 2000 Mitglieder in einer Urwahl bis zum kommenden Samstag.

Die Grünen-Bundesvorsitzende und Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock hatte zum Auftakt des Parteitags mit einer kämpferischen Videobotschaft für die geplante Kenia-Koalition geworben. «Es ist wichtig, dass gerade in einer Braunkohleregion Bündnisgrüne mit in der Verantwortung stehen, um den Kohleausstieg mit zu gestalten», sagte sie am Samstag in ihrer Botschaft an die Delegierten.