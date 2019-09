Zuletzt waren die Preise 2017 gestiegen. Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, die Preise einzufrieren, bis der Tarif grundlegend überarbeitet ist. Langfristig soll Bus- und Bahnfahren in der Region demnach eher günstiger als teurer werden. So gibt es seit August in Berlin kostenlose Schülertickets , auch erhalten immer mehr Berliner das vergünstigte Sozialticket.