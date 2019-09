Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Fahrgäste verprügeln Busfahrer und flüchten

Zwei Fahrgäste haben in Potsdam einen Busfahrer verprügelt. Einer der Männer habe den Fahrer zunächst beleidigt, als dieser die Fahrscheine sehen wollte, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem die beiden Männer am Donnerstagnachmittag ihre Tickets nicht zeigten, verlangte der Busfahrer demnach, dass sie aussteigen. Die beiden sollen daraufhin hinten ausgestiegen, jedoch kurz darauf zurückgekommen sein und den Busfahrer bepöbelt haben. Den Angaben zufolge stieg der Fahrer anschließend aus und wurde von den Männern geschlagen. Als er hinfiel, sollen die beiden auf ihn eingetreten haben und mit einem anderen Bus weitergefahren sein. Der Fahrer fuhr später mit seinem Bus zum Hauptbahnhof und wurde dort medizinisch versorgt.

© dpa