SPD startet Sondierung: CDU und Linke reagieren positiv

Die künftige Regierung in Brandenburg solle stabil sein, wünschen sich die Parteien zum Start der Sondierung. Doch der erste Gesprächspartner der SPD, die CDU, steckt in Schwierigkeiten.

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger SPD hat auf der Suche nach einem neuen Koalitionspartner mit CDU und Linken erste Gespräche aufgenommen. Nach den Sondierungen äußerten sich die bisher oppositionelle CDU und der Noch-Koalitionspartner Linke jeweils positiv. Die SPD braucht nach der Landtagswahl vom Sonntag zwei neue Partner, für Rot-Rot reicht es nicht. CDU und SPD sahen nach ihrem Treffen das gemeinsame Ziel eines politischen Kurswechsels, SPD und Linke betonten die Entwicklung der Regionen. Der Machtkampf in der CDU gegen Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben überschattete das Gespräch mit den Christdemokraten. An diesem Freitag trifft die SPD erst die Grünen, dann die Freien Wähler.

CDU-Landeschef Ingo Senftleben machte nach dem Treffen mit der SPD deutlich, dass er für Verlässlichkeit sorgen will: «Es ist klar, dass wir als einer von am Ende drei möglichen Partnern genauso Stabilität aufweisen müssen wie die anderen Partner», sagte er. Die CDU im Landtag hatte die Wahl der Fraktionsspitze auf kommenden Dienstag vorgezogen - davon hängt viel ab. «Bis dahin werden wir Gespräche führen und hoffen darauf, dass wir gemeinsam auf einen Weg kommen», sagte Senftleben.

Sein Gegner Frank Bommert will als Fraktionschef kandidieren. Auch die Abgeordnete Saskia Ludwig fordert den Rücktritt von Senftleben. Dem Vernehmen nach könnte auch der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Redmann antreten, ein Vertrauter Senftlebens. Ludwig attackierte Senftleben (IS) bei Twitter: «(...) Müssen harte Verhandlungen führen. Das geht nur mit starkem Verhandlungsführer. IS ist es nicht. Er muss Verantwortung übernehmen und Weg frei machen für Verhandlungen», schrieb sie.