Volksinitiative: Linke mit klarer Linie gegen Hohenzollern

Mit Ansprüchen auf Rückübertragung von Vermögen sorgen die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers in Brandenburg für Aufregung im Landtagswahlkampf. Die Linke nutzt dies für den Start einer Volksinitiative gegen die Ansprüche des einstigen Herrscherhauses.

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger Linke hat eine Volksinitiative gestartet, mit der die Rückgabe von Vermögen und eine Entschädigungszahlung an die Hohenzollern verhindert werden soll. «Wir wollen keine weiteren Verhandlungen in Hinterzimmern - die Maximalforderungen der Hohenzollern müssen stattdessen bis zur letzten Instanz juristisch geklärt werden», sagte der Spitzenkandidat der Linke im Landtagswahlkampf, Sebastian Walter, am Donnerstag bei der Vorstellung der Kampagne. «Wir gehen fest davon aus, dass die Hohenzollern keinerlei Anspruch haben auf die Rückgabe von Kunstgegenständen, keinen Anspruch auf Entschädigung und schon gar keinen Anspruch auf das Wohnen im Schloss Cecilienhof.»