Brand am Fraunhofer-Institut in Teltow

Bei einem Brand in einem Laborraum am Fraunhofer Institut für Polymerforschung in Teltow (Potsdam-Mittelmark) ist es am Samstag zu starker Rauchentwicklung gekommen. Anwohner seien aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, teilte die Regionalleitstelle der Feuerwehr für den Bereich mit. In dem Raum waren gefährliche Stoffe gelagert. Genauere Angaben lagen zunächst nicht vor. Bei dem Feuer wurde nach den Angaben nur der Raum in Mitleidenschaft gezogen, restliche Gebäudeteile blieben unversehrt. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Institut wird an chemischen Verbindungen geforscht, unter anderem für neuartige Werkstoffe.

