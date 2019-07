Lebensmittelkontrollen: Gastronomen schneiden meist gut ab

Nur geringe Mängel werden bei Lebensmittelkontrollen in Brandenburgs Gaststätten festgestellt. Aber viel Arbeit fließt in die Bürokratie, statt ins Kochen oder die Gästebetreuung.

Potsdam (dpa/bb) - Gastronomiebetriebe in Brandenburg bekommen bei Lebensmittel- und Hygienekontrollen regelmäßig gute Noten - obwohl der Aufwand dafür immer größer wird. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Die Gastronomen schneiden bei Kontrollen überwiegend gut ab», sagt der Sprecher der Landeshauptstadt Potsdam, Jan Brunzlow. Durchschnittlich würden Betriebe in Potsdam zweimal im Jahr kontrolliert. Besonders interessiert die Kontrolleure die Hygiene von Betrieb, Personal und Lebensmitteln sowie die richtige Kennzeichnung von Zutaten.

Kein Problem mit den Kontrollen, wohl aber mit dem Aufwand hat der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in Brandenburg. «Bevor der Koch an den Herd geht, hat er in der Regel schon eine Stunde Büroarbeit hinter sich», kritisiert DEHOGA-Hauptgeschäftsführer Olaf Lücke. Nach Küchenschluss folgten weitere Stunden für Dokumentation und Buchführung.