Holzhaus in Birkenwerder abgebrannt

Ein Wohnhaus in Birkenwerder ist aus bislang ungeklärten Gründen abgebrannt. Das überwiegend aus Holz gebaute Einfamilienhaus geriet am frühen Freitagmorgen in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten das Haus demnach noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Das Haus brannte komplett nieder und ist nicht mehr bewohnbar.