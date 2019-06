Kampf gegen Rechtsextremismus: Landtag bekennt sich

Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Programm «Tolerantes Brandenburg». Das Ziel: Fremdenfeindlichkeit eindämmen und Toleranz fördern. Der Landtag debattiert auch über Rechtspopulismus.

Potsdam (dpa/bb) - Der Brandenburger Landtag hat sich demonstrativ gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass gewandt. Eine breite Mehrheit aus rot-roter Koalition, CDU und Grünen sprach sich am Freitag in Potsdam dafür aus, das Konzept «Tolerantes Brandenburg» der rot-roten Landesregierung weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Die vier Fraktionen wandten sich zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl auch gegen Rechtspopulismus. Die AfD warf SPD und Linken vor, sie in die rechte Ecke stellen zu wollen. Sie hält das Konzept «Tolerantes Brandenburg» für einseitig und forderte, es in dieser Form aufzugeben - die Mehrheit stimmte aber dagegen.