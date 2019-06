Piraten gehen gegen Kennzeichenscanner auf Autobahnen vor

Die Piratenpartei geht juristisch gegen die umstrittene Speicherung von Autokennzeichen auf Brandenburgs Autobahnen vor. Ein entsprechender Antrag sei am Freitag eingegangen, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Frankfurt (Oder). «Die Totalerfassung jedes Autofahrers ins Blaue hinein ist eine völlig unverhältnismäßige und rechtswidrige Strafverfolgungsmaßnahme», kritisierte der Europaabgeordnete der Partei, Patrick Breyer, in einer Mitteilung.

Das Innenministerium prüfe den Einsatz der Kennzeichenscanner auch, sagte Sprecher Ingo Decker am Freitag. Eine Arbeitsgruppe beschäftige seit einigen Wochen mit dem Thema. Im Laufe des Monats soll sie ein Ergebnis vorlegen.

Das Erfassungssystem der Brandenburger Polizei mit der Bezeichnung KESY registriert Nummernschilder vorbeifahrender Autos - aber nur auf Grundlage zugewiesener Ermittlungsverfahren und Anordnungen der Justizbehörden, hatte Decker im Mai erklärt. In diesem Jahr war jedoch bekannt geworden, dass in Brandenburg 2018 an jedem Tag Kennzeichen erfasst wurden. Das kam im Zusammenhang mit der Suche nach der vermissten Rebecca aus Berlin ans Licht: Die Geräte hatten das Auto ihres Schwagers auf der Autobahn registriert. Sie waren nach Angaben des Innenministeriums aufgrund eines anderen Falls im Aufzeichnungsmodus.