Gebremster Schwung in der Brandenburger Wirtschaft

Die konjunkturelle Entwicklung der Brandenburger Unternehmen läuft nicht mehr ganz so geschmiert wie in den vergangenen Jahren. Das ist eines der Ergebnisse der Konjunkturumfragen der drei IHK im Land.

Potsdam/Cottbus (dpa/bb) - Die Wirtschaft in Brandenburg geht mit leicht gedrosseltem Schwung in den Sommer. Die aktuelle Lage der Unternehmen ist getrübt bis solide, während die Erwartungen für die Zukunft von einer verhaltenen Einschätzung bis zu gestiegenem Optimismus reichen - das geht aus den aktuellen Konjunkturumfragen der drei Industrie- und Handelskammern (IHK) Potsdam, Cottbus und Ostbrandenburg hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.