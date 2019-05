Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Ernüchternde Bilanz bei Ökostromprojekt «Klimarendite»

Das Modellprojekt «Klimarendite» zur Beteiligung der Berliner an der Energiewende hat sich als wenig erfolgreich erwiesen. Für eine Windkraftanlage in Großbeeren, die von den Berliner Stadtwerken als Kapitalanlage angeboten wurde, zeichneten bis zum Ende der Frist lediglich 349 Anleger Anteile. Somit kamen nur 28,7 Prozent der Investitionssumme von 4,7 Millionen Euro zusammen, also rund 1,35 Millionen Euro. Das räumte Wirtschaftsstaatssekretärin Barbro Dreher auf eine parlamentarische Anfrage der AfD ein. Das ausstehende Geld für die von den Stadtwerken vorfinanzierte Anlage, die bereits am Netz ist, soll demnach über ein Bankdarlehen finanziert werden. Die AfD kritisiert vor allem hohe Kosten für die Kapitalbeschaffung und sprach von Geldverschwendung.

© dpa