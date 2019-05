«Fusion»-Polizeiwache: Zehntausende unterschreiben Petition

Die Internet-Petition gegen eine Polizeiwache auf dem «Fusion»-Festival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) stößt auf großen Widerhall: Mehr als 71 000 Menschen haben sie bis zum Dienstagmorgen unterzeichnet. Sie sind «gegen anlasslose Polizeipräsenz auf friedlichen Kulturveranstaltungen».

Der Landkreis und das Amt Röbel/Müritz als Genehmigungsbehörde sowie die Polizei wollen am Dienstagnachmittag in Neubrandenburg zu dem Streit Stellung nehmen.

Nach Ansicht des Kulturkosmos-Vereins geht es um die «Freiheit von Kunst und Kultur» und Freiräume in der Gesellschaft. «Es geht also um weit mehr als um die Zukunft unseres geliebten Fusion-Festivals, das durch extreme polizeiliche Forderungen auf dem Spiel steht», heißt es in der Petition. «Es geht am Ende um die politische Frage, ob es in dieser Gesellschaft weiterhin Freiräume geben kann, die nicht von der Polizei eingeschränkt und mit repressiven Maßnahmen begleitet werden.»