SED-Millionen für Sorbisches National-Ensemble

Die Stiftung für das sorbische Volk investiert 1,88 Millionen Euro in die Sanierung des Drei-Sparten-Theaters. Außerdem laufen die Planungen zu einem neuen sorbischen Begegnungszentrum in Bautzens Altstadt.

Der Eigenanteil der Stiftung beträgt 100 000 Euro. Im nächsten Schritt soll nun ein Architekt das Projekt skizzieren. «Wir wollen im Juni 2020 mit dem Bau beginnen, abgeschlossen werden soll er im Frühjahr 2022», sagte Budar. In den vergangenen Jahren wurden bereits 2,2 Millionen Euro in die Sanierung der Häuser des SNE investiert. In den Kinderschuhen steckt dagegen noch das Projekt zur Umgestaltung des Bautzener Lauenareals zu einem sorbischen Begegnungszentrum. Welche sorbischen Institutionen und Projekte unter seinem Dach ihre neue Heimat finden könnten, soll bei einem Ideenworkshop zusammengetragen werden.

Die Sorbin wurde auf der Sitzung am Dienstag in Bautzen erneut an die Spitze des Gremiums gewählt. Neuer stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender ist Holger Kelch, Oberbürgermeister der Stadt Cottbus. Nach dem Ideenworkshop soll Stiftungsdirektor Budar bis zur Herbstsitzung im November eine Nutzungskonzeption für das sorbische Begegnungszentrum in Bautzens Altstadt vorlegen.