«Befreiungsschlag» für Cottbus

Mit dem 3:0 beim Mitkonkurrenten Lotte gelingt Energie Cottbus ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf der 3. Liga. Belohnungen will Coach Wollitz aber noch nicht verteilen.

Lotte (dpa/bb) - Die Hoffnung auf eine Belohnung zu Ostern zerschlug sich für die Spieler vom FC Energie Cottbus schon in der Kabine. Trainer Claus-Dieter Wollitz lehnte den Wunsch des Teams nach einem freien Tag für den 3:0 (0:0)-Sieg beim Mitkonkurrenten Sportfreunde Lotte im Kampf gegen den Abstieg in der 3. Fußball-Liga ab. «Ich habe den Jungs gesagt: «Unsere Geschichte ist erst dann eine Geschichte, wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben. Dann haben wir in den vergangenen drei Jahren gemeinsam etwas aufgebaut», betonte Wollitz mit Blick auf zwei Regionalliga-Saisons und dem Aufstieg 2018.