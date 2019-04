Zwei Monate vergebliche Suche nach Rebecca

Die Schlagzeilen werden nach und nach weniger. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wendet sich wieder anderen Dingen zu als Rebecca, einer vermissten 15-Jährigen. Aber die Berliner Polizei will nicht aufgeben.

Am Montag vor acht Wochen (18. Februar) verschwand die 15-jährige Rebecca aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers in Berlin-Britz, einem Stadtteil im Bezirk Neukölln. Die Kripo hält den Schwager wegen diverser Indizien weiterhin für den Mörder des Mädchens. Er sei an dem Vormittag allein mit Rebecca im Haus gewesen, habe laut seinen Handydaten nicht geschlafen, wie er behauptet habe, und könne seine beiden Fahrten an dem Vormittag und am nächsten Tag nach Brandenburg nicht erklären, so teilte es die Mordkommission mit. Rebeccas Familie beteuert immer wieder in Interviews die Unschuld des Schwagers.