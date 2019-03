Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburger CDU-Chef nennt Schwerpunkte für Landtagswahl

Brandenburgs CDU-Landesvorsitzender Ingo Senftleben hält Bildung, Sicherheit und ländliche Regionen für die Schwerpunkte im Wahlkampf zur Landtagswahl am 1. September. «Es geht um gute Bildung in Brandenburg, auf die man stolz sein kann», sagte Senftleben in einem Interview der «Berliner Zeitung» (Freitag). «Es geht um die Sicherheit der Bürger, und es geht darum, dass sich jede Region möglichst gut entwickeln kann.» Er nannte den Empfang von Mobilfunk überall und kurze Wege zu öffentlichen Einrichtungen als Ziele. Mit Blick auf die AfD bekräftigte er: «Wenn die AfD von Leuten wie Herrn (Andreas) Kalbitz geführt wird, gibt es keine Gemeinsamkeiten mit der Brandenburger CDU.»

