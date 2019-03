Bundespolizei dringt auf Abwehr von Drohnen an Flughäfen

Rund 140 000 Passagiere waren im vergangenen Jahr betroffen, als wegen Drohnen am Flughafen Gatwick zeitweise nichts mehr flog. Die Bundespolizei hält es für notwendig, dass die Flughäfen auf solche Fälle vorbereitet sind. «Wegducken ist nicht», sagt Präsident Romann.

Potsdam (dpa/bb) - Die Bundespolizei sieht Sicherheitslücken wegen einer fehlenden Abwehr gegen Drohnen an den großen Flughäfen. Bundespolizeipräsident Dieter Romann warnte am Donnerstag davor, dass in Deutschland ein ähnlicher Fall wie 2018 in Gatwick bei London möglich ist. «Uns allen dürfte klar sein, dass eine solche Situation auf einem deutschen Flughafen jederzeit eintreten kann», sagte er bei einer Sicherheitstagung in Potsdam. Es gebe derzeit keine tauglichen Drohnenabwehrsysteme für Flughäfen, die in städtischen Gebieten Drohnen sicher erkennen, identifizieren oder im Zaum halten könnten.