Katzenjammer bei Turbine Potsdam nach 2:2 gegen Essen

Die Champions League kann sich Turbine Potsdam wohl abschminken. Beim 2:2 gegen Essen verschenkten die Potsdamerinnen einen weiteren wichtigen Punkt.

Potsdam (dpa/bb) - Bei Turbine Potsdam ist Ernüchterung eingekehrt. Trotz bravouröser Aufholjagd im Heimspiel am Samstag gegen die SGS Essen (2:2), bei der nach frühem Zweitore-Rückstand noch ein Punkt heraussprang, waren in Potsdam enttäuschte Gesichter zu sehen. «Wir haben den Start total verschlafen, sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen», ärgerte sich Innenverteidigerin Johanna Elsig über die schwache erste Hälfte der Turbinen.