Polizei-Großeinsatz an Hennigsdorfer Schule

Die Polizei ist an einer Grundschule in Hennigsdorf (Oberhavel) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Kinder hätten beobachtet, wie eine bisher unbekannte Schülerin vor der Schule in ein Fahrzeug gezogen worden sei, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die Polizei habe allerdings alle Schulen der Stadt überprüft - und festgestellt, dass ein Kind nirgendwo vermisst werde. Einbezogen sind bei der Suche neben der Brandenburger auch die Berliner Polizei und die Bundespolizei. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Es liefen umfangreiche Prüfungs- und Suchmaßnahmen.

© dpa

Die Kinder der Schule, die den Vorfall gesehen haben wollten, würden dazu befragt, sagte eine Polizeisprecherin. Gesucht würden weitere Zeugen sowie das Auto, in das das Mädchen gezogen worden sein soll.