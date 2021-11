Geldautomat von Tankstelle in Steglitz gestohlen

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Steglitz gestohlen.

Der Kasten verschwand in der Nacht zum Montag (08. November 2021) von einer Tankstelle in der Körnerstraße, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten zwei Personen den Automaten gegen 01.00 Uhr morgens aus seiner Verankerung gelöst, ihn in ihren Transporter geladen und waren dann unerkannt davongefahren. Nähere Angaben zur Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor.