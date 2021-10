Achtjähriger angefahren und schwer verletzt zurückgelassen

Der Junge sei unter anderem mit gebrochenem Becken und mehreren Frakturen im Gesicht in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am 12. Oktober 2021 mit. Der Wagen habe das Kind am Montagnachmittag erfasst, als er ein anderes Auto in einem Wohngebiet an der Schleusinger Straße in Marzahn überholte.