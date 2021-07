Geldautomat von Tankstellengelände gestohlen

Diebe haben in Berlin-Marzahn einen Geldautomaten von einem Tankstellengelände gestohlen. Die unbekannten Täter lösten das Gerät in der Nacht zum Freitag in der Landsberger Allee aus einer Bodenverankerung und luden es anschließend in einen Transporter, wie die Polizei mitteilte. Demnach befand sich der Automat außerhalb des Verkaufsraums. Die Täter flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem Transporter und einem weiteren Wagen.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach den Dieben, allerdings ohne Erfolg, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Demnach waren vier Täter an dem Diebstahl beteiligt. Eine Zeugin hatte die Beamten alarmiert, nachdem sie laute Geräusche von dem Tankstellengelände wahrgenommen hatte. Zum Sachschaden und der entwendeten Geldsumme machte die Polizei keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Geldautomaten werden in Berlin immer wieder Ziel von Dieben. Erst vor einer Woche wurde in Marienfelde ein Gerät gesprengt. Die unbekannten Täter entwendeten daraus Geldkassetten. Laut Polizei sollen zwei Diebe in einer Bank in der Hildburghauser Straße versucht haben, einen Geldautomaten aufzuhebeln. Die Täter ließen jedoch von diesem ab und brachten ein zweites Gerät zur Explosion. Sie flüchteten mit den Geldkassetten.