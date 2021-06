Unbekannter schießt Mann mit Schreckschusswaffe ins Gesicht

Mit einem Schuss aus einer Schreckschusspistole hat ein Unbekannter in Berlin-Lichtenberg einen 20-Jährigen leicht verletzt. Dieser erlitt unter anderem Reizungen an den Augen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte spülten ihm die Augen und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war dem 20-Jährige am Donnerstagabend am Abstellplatz für die Einkaufwagen eines Supermarktes in der Frankfurter Allee der Unbekannte mit der Waffe in der Hand aufgefallen. Er sprach ihn an. Daraufhin gab dieser zunächst einen Schuss in Richtung der Einkaufswagen ab, schoss dann dem 20-Jährigen ins Gesicht und entfernte sich in Richtung eines Wohnhauses. Die Beamten suchten später das Haus und dessen Umgebung ab, konnten den Tatverdächtigen aber nicht ausfindig machen.