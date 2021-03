Urteil gegen Rapper Fler erwartet

Im Prozess gegen den Berliner Rapper Fler wird am Mittwoch (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Dem Musiker, mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky, werden Beleidigung mehrerer Polizisten, einer Nachbarin, eines Rechtsanwalts und eines Influencers sowie Fahren ohne Führerschein, versuchte Nötigung eines Journalisten sowie verbotene Mitteilung aus Gerichtsverfahren vorgeworfen.

In dem Verfahren am Amtsgericht Tiergarten hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung gefordert. Da eine positive Prognose nicht zu sehen sei, komme eine Bewährungsstrafe nicht in Betracht, hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer gesagt. Fler sei nicht bereit, sich an Regeln zu halten.