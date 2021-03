Rapper Bushido: Bedrohung von Frau und Kindern war Schock

Rapper Bushido hat im Prozess gegen Clanchef Arafat A.-Ch. seinen einstigen Geschäftspartner als «schlafenden Vulkan» bezeichnet, der jederzeit ausbrechen könne. A.-Ch. denke bis heute, dass er ihm gehöre, sagte Bushido am Montag (01. März 2021) vor dem Berliner Landgericht.

Der Rapper betonte, er habe sein Gesicht wiedererlangt, indem er sich gegen A.-Ch. gestellt habe. Der 42-Jährige wurde schon mehr als 20 Mal als Zeuge vernommen. Auch am 27. Prozesstag wurde Bushido, der auch Nebenkläger ist, von vermummten Personenschützern in den Saal gebracht. Laut Anklage soll es zu Straftaten zum Nachteil Bushidos gekommen sein, nachdem er 2017 die Beziehungen zu seinem Geschäftspartner aufgelöst habe. Arafat A.-Ch. habe dies nicht akzeptieren wollen und unberechtigt eine Millionen-Zahlung sowie die Beteiligung an Bushidos Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert. Bushido sei bedroht, beschimpft, im Januar 2018 in einem Büro eingesperrt und mit einer Wasserflasche und einem Stuhl attackiert worden.

Im Januar 2019 sagte Bushido dann gegen Arafat A.-Ch. aus. «Weil eine Grenze überschritten worden war», hatte er in seiner Befragung vor einer Woche betont. Jahrelang habe er «alles geschluckt» und so getan, als wären er und Arafat A.-Ch. beste Freunde. Der Clanchef habe versucht, seinen in arabischen Cafés erworbenen Anspruch auf eine juristische Ebene zu pressen und Millionenzahlungen gefordert, sagte Bushido am Montag. Der Prozess wird am 22. März fortgesetzt.