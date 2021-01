Überfall auf 83-Jährige: Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Sieben Monate nach einem brutalen Überfall auf eine 83 Jahre alte Fußgängerin in Prenzlauer Berg steht der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht.

Der 33-Jährige soll die Seniorin durch Zerren an ihrer Handtasche zu Boden gebracht haben. Weil sich die Frau wehrte, habe er sie getreten und mit Fäusten auf sie eingeschlagen. Die 83-Jährige wurde laut Anklage erheblich verletzt. Der 33-Jährige wies die Vorwürfe zu Prozessbeginn am Freitag zurück. «Ich habe die Taten nicht begangen, es ist alles gelogen», so der Angeklagte.