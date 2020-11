Homophober Angriff: Männer mit Steinen beworfen

Zwei Männer sollen im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg schwulenfeindlich beleidigt und mit Steinen beworfen worden sein. Getroffen wurden sie nicht, wie aus einer Mitteilung der Polizei vom Samstag hervorgeht. Demnach soll eine sechsköpfige Gruppe die Männer in der Nacht zunächst in der Straßenbahn mehrfach beleidigt haben, dann auch nach dem Aussteigen am Rosenthaler Platz. Im Weinbergspark sollen dann Steine aus der Gruppe heraus geworfen worden sein. Die Polizei konnte noch drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 18 Jahren vorläufig festnehmen. In dem Fall wird weiter ermittelt.

