Prozessbeginn: Auto ausgebremst und Beifahrer beraubt?

Weil sie ein Auto ausgebremst, mehrere Insassen brutal attackiert und den Beifahrer zur Herausgabe von 3000 Euro gezwungen haben sollen, stehen drei Angeklagte vor dem Berliner Landgericht.

Die 25- bis 41-Jährigen seien mit dem ausgeraubten Mann seit längerer Zeit verfeindet gewesen, heißt es in der zu Prozessbeginn am Freitag (13. November 2020) verlesenen Anklage. Nach einer Begegnung im August 2017 in einem Lotto-Laden hätten sie und weitere Mittäter beschlossen, den Gegner «zu verfolgen und mit körperlichem Zwang das Geld an sich zu bringen». Die Verteidiger erklärten, ihre Mandanten würden sich gegenwärtig nicht äußern.