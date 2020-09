Nawalnys Sprecherin: Kremlkritiker ist weiter in Deutschland

Der vergiftete russische Kremlkritiker Alexej Nawalny hält sich seiner Sprecherin zufolge nach der Entlassung aus der Berliner Charité weiter in Deutschland auf. Das sagte seine Vertraute Kira Jarmysch am Mittwoch in einem kurzen Video, das sie auf Twitter veröffentlichte. «Seine Behandlung ist noch nicht abgeschlossen.» Wo genau Nawalny sich in Deutschland aufhalte, sagte sie nicht. Nawalny hatte zuvor betont, dass er täglich mit Physiotherapeuten und anderen Spezialisten arbeiten werde. Sein Team hatte stets darauf hingewiesen, dass Nawalny auf jeden Fall nach Russland zurückkehren werde.

Nawalny wurde nach mehr als einem Monat aus der stationären Behandlung aus der Charité entlassen. Der 44-Jährige war im August auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen. Kurz darauf wurde er auf Drängen seiner Familie nach Deutschland ausgeflogen. Wochenlang lag er in einem künstlichen Koma.

Nawalny ist einer der schärfsten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin. Nach Angaben von Speziallaboren wurde er mit einem international verbotenen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Russland weist bisher alle Vorwürfe zurück, in den Fall verwickelt zu sein.