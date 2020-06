Frau nach versuchter Tötung festgenommen

Ein 47-Jähriger ist in Berlin-Köpenick durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Seine 45 Jahre alte Partnerin wurde festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wird verdächtigt, in der Nacht zum Sonntag versucht zu haben, den Mann zu töten. Nach ersten Erkenntnissen soll sie den Mann in seiner Wohnung angegriffen haben. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, in der er sofort operiert wurde. Sein Zustand war am Sonntagabend stabil. Die Verdächtige befinde sich in Polizeigewahrsam. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

