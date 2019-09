Geldtransporter-Überfall mitten in Berlin: Prozess beginnt

Genau elf Monate nach einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz beginnt heute der Prozess gegen drei Angeklagte. Zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren sollen mit weiteren Komplizen rund sieben Millionen Euro geraubt haben. Den beiden Männern wird schwerer Raub vorgeworfen, dem dritten Angeklagten (33) Beihilfe. Auf der Flucht vor der Polizei fielen Schüsse aus einem der beiden Täterfahrzeuge, verletzt wurde niemand. Die Beute aber verloren die Räuber.

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr wurde am 19. Oktober 2018 in Berlin-Mitte ein beladener Geldtransporter mit zwei Fahrzeugen ausgebremst, eingekeilt und zum Anhalten gezwungen. Mehrere maskierte Männer sprangen den Ermittlungen zufolge aus den Autos. Sie sollen die Besatzung des Transporters mit vollautomatischen Gewehren in Schach gehalten und mit hydraulischem Spezialwerkzeug die gepanzerte Hecktür aufgebrochen haben.