Feuerwehr sucht Brandstifter in Friedrichshain

Ein Kleintransporter in Flammen sowie eine Mülltonne, ein Zaun und ein Sonnenschirm: Mehrere Brände in Friedrichshain sind vermutlich das Werk von einem oder mehreren Brandstiftern.

Unbekannte haben innerhalb kurzer Zeit mehrere Brände in Berlin-Friedrichshain gelegt. Zunächst ging am frühen Donnerstagmorgen (29. August 2019) ein abgestellter Kleintransporter an der Straße Wriezener Karree in Flammen auf, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Spaziergänger alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. «Innerhalb weniger Minuten» seien mehrere weitere Brände in der näheren Umgebung entstanden.