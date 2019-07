Zu laute Musik: 43-Jähriger attackiert Männer mit Messer

Ein 43-Jähriger ist in einem Zug der Linie S46 mit einem Messer auf einen 25-Jährigen losgegangen, nachdem dieser laute Musik auf seinem Handy abgespielt hatte.

Bei der Attacke am Sonntagabend (28. Juli 2019) in Schöneweide wurde niemand verletzt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Sein Einhandmesser wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.