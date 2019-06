Die Passanten hätten den Jugendlichen nach der Attacke am 24. Mai durch ihr schnelles Eingreifen gerettet, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag (14. Juni 2019) mitteilten. Demnach war der 17-Jährige nach 17.00 Uhr in der Koloniestraße angegriffen worden. In der Nähe wurden zwei 15-Jährige festgenommen. Einer der beiden, den Angaben zufolge ein Intensivtäter, befinde sich in Untersuchungshaft. Der Begleiter sei wieder entlassen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag