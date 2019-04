Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Maskierte bedrohen Mann mit Schusswaffe

Zwei Maskierte haben in Berlin-Marzahn einen 35-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht. Das Duo verlangte am Sonntagabend auf der Allee der Kosmonauten Geld sowie ein Mobiltelefon von dem Mann, wie eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen sagte. Als ein Passant vorbeigelaufen sei, hätten die Räuber jedoch die Flucht ergriffen, hieß es. Der 35-Jährige erlitt einen Schock.