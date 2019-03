Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Polizisten haben am Sonntag in Berlin-Niederschöneweide zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Mieterin eines Mehrfamilienhauses hatte in der Nacht Einbruchspuren an zwei Wohnungstüren bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren ihr zuvor beim Betreten des Hauses in der Schnellerstraße zwei Männer aufgefallen. Alarmierte Polizisten nahmen die beiden jungen Männer fest und fanden Diebesgut bei ihnen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

