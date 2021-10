Berliner Landesunternehmen trotzen Corona mit Staatshilfen

Die Berliner Landesunternehmen sind insgesamt gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen, einzelne mussten jedoch vom Staat stark finanziell gestützt werden.

«Einige Landesunternehmen sind ganz erheblich durch Corona getroffen worden», sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am 26. Oktober 2021 bei der Vorstellung des Gesamtberichtes für das Jahr 2020. Deshalb hätten Land und Bund hier in großem Umfang Hilfen geleistet. So seien an die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg 111 Millionen Euro an Corona-Hilfen geflossen und an die Messe 85 Millionen Euro. Die Charité habe 58 Millionen Euro solcher Hilfen erhalten, der Klinikkonzern Vivantes 35 Millionen Euro.