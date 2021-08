Berlin stockt Plätze für Flüchtlinge aus Afghanistan auf

Nach der Machtübernahme der militant- islamistischen Taliban in Afghanistan stockt Berlin vorsorglich seine Kapazitäten zur Beherbergung von Flüchtlingen auf. Dazu sollen zurzeit geschlossene Gemeinschaftsunterkünfte wieder ertüchtigt werden, wie eine Sprecherin der Sozialverwaltung am Mittwoch auf dpa-Anfrage sagte. Dazu zählten womöglich auch sogenannte Tempohomes aus Containern.

Ziel sei es, auf einen «Tag X» vorbereitet zu sein und Geflüchtete sehr schnell unterbringen zu können, erläuterte die Sprecherin, ohne weitere Details etwa zur Zahl der zusätzlichen Plätze zu nennen. Derzeit sei aber völlig unklar, wann und in welchem Umfang Deutschland und Berlin nach dem Machtwechsel in Afghanistan mit geflüchteten Menschen von dort zu rechnen hätten.

Nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) vom Vortag stehen in Berlin aktuell 1250 Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten bereit. Der Verein «Moabit Hilft», der seit Jahren geflüchtete Menschen in Berlin unterstützt, rechnet indes vorerst nicht mit einer starken Zunahme der Schutzsuchenden aus Afghanistan.

Entsprechende Äußerungen von Politikern, darunter Innenminister Horst Seehofer (CSU), seien wohl dem Wahlkampf geschuldet, sagte die Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins, Diana Henniges, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Wo sollen die Leute denn herkommen?» Die Grenzen Afghanistans zu den Nachbarländern seien praktisch zu, sagte sie. Sie berief sich dabei auf Berichte von Menschen in dem Land, mit denen der Verein oder afghanische Geflüchtete in Berlin in stetigem Kontakt seien.