Fünf Berliner bei Deutschen Tischtennis-Meisterschaften

Vier Damen von Frauen-Serienchampion TTC Berlin Eastside und Sebastian Stürzebecher vom Regionalligisten TTC Düppel aus Zehlendorf werden den Berliner Tischtennisverband (BETTV) bei den 89. Deutschen Meisterschaften am 28./29. August in Bremen vertreten. Unter den Frauen sind mit Vorjahresmeisterin Nina Mittelham (24) und Shan Xiaona (38), die bei den Olympischen Spielen in Tokio den DTTV vertraten, zwei ernsthafte Titelanwärterinnen. Außerdem werden auch Kathrin Mühlbach (29) und Jessica Göbel (39) vom TTC unter den 32 Teilnehmerinnen sein.

Shan wird zudem im Doppel mit der Ex-TTC-Aktiven Kristin Lang (jetzt Kolbermoor), Jessica Göbel mit der früheren Berlinerin Tanja Krämer (jetzt Langstadt) um den DM-Titel spielen. Mühlbach wird mit ihrem Mann Carlos, kolumbianischer Meister und für den SV Dresden-Mitte aktiv, im Mixed antreten.

Sebastian Stürzebecher (30), einst Jugend-Nationalspieler und aktuell Berliner Einzel-Meister, hat in der Männerkonkurrenz mit den Tokio-Helden Ovtcharov, Boll und Franziska nur Außenseiterchancen. Bremen, bereits Austragstätte von EM und WM im Tischtennis, ist erstmals Gastgeber der DM. Eine Woche später beginnt die neue Tischtennis-Saison.