Corona-Zahlen in Berlin erneut gestiegen

Das Corona-Virus breitet sich in Berlin nach den amtlichen Daten wieder schneller aus. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich je 100.000 Einwohner 38 an, wie das Robert-Koch-Institut am 09. August 2021 mitteilte. Am Montag vor einer Woche hatte der Wert noch bei 27,2 gelegen.

© dpa

Seit Ausbruch der Seuche wurden 184.204 Infektionen in der Stadt registriert. Damit hat sich nach den offiziellen Zahlen in den vergangenen eineinhalb Jahren etwa jeder 20. Berliner infiziert. Es gab 3585 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Besonders hoch ist die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz in Friedrichshain-Kreuzberg (53,9), Neukölln (53,3) und Reinickendorf (51,2). Treptow-Köpenick (22,9) und Marzahn-Hellersdorf (24,7) haben unter den zwölf Stadtbezirken die geringsten Werte. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 23,1.

