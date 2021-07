Inzidenz in Berlin wieder leicht gestiegen

In Berlin hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht erhöht.

Sie liegt nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen (26. Juli 2021) nun bei 23,8. An den beiden Tagen zuvor betrug der Wert jeweils 23,5. Er gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben. Berlin ist damit nicht mehr das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz: In Hamburg ist der Wert mit 25,0 noch etwas höher. Im bundesweiten Vergleich auf Landkreisebene liegt die kreisfreie Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen mit 67,2 vorn.