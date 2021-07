Corona-Inzidenz in Berlin leicht rückläufig

Die Aufwärtsentwicklung bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist gestoppt.

Laut Daten des Robert Koch-Instituts vom frühen Freitagmorgen (23. Juli 2021) haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 21,8 Berlinerinnen und Berliner neu mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der gleiche Wert wie am Mittwoch, als die entsprechende Corona-Ampel des Berliner Senats auf Gelb gesprungen war. Im Vergleich zu Donnerstag (22,6) ist er leicht zurückgegangen. Zuvor hatte er sich in einer Woche nahezu verdoppelt.