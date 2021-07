Mann in Scharfer Lanke in Spandau ertrunken

In der Havelbucht Scharfe Lanke in Berlin-Spandau ist am 02. Juli 2021 ein Mann ertrunken. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend, nachdem die Feuerwehr einen Tweet veröffentlicht hatte.

© dpa

Der Mann sei im Wasser untergegangen. 32 Feuerwehrleute, Taucher und die DLRG seien im Einsatz gewesen. Schließlich habe man den Mann im Wasser gefunden und an Land gebracht. Er sei aber bereits tot gewesen, wie eine Notärztin festgestellt habe. Die Scharfe Lanke ist eine Ausbuchtung der Havel südlich der Heerstraße zwischen Charlottenburg und Spandau. Erst Mitte Juni war ein Mann im Weißen See in Pankow ertrunken.