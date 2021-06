Kalayci warnt vor Verbreitung der Delta-Variante

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angesichts der Risiken durch die ansteckendere Delta-Variante zu Vorsicht gemahnt.

Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung gibt es in Berlin derzeit 156 nachgewiesene Fälle der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Variante. Es sei aber eine Zunahme der Delta-Variante bei insgesamt abnehmenden Infektionszahlen zu beobachten. Die Sieben-Tag-Inzidenz in Berlin war am Freitag mit 8,4 zum ersten Mal seit langem wieder einstellig. Am Donnerstag wurde der Wert noch mit 10,7 und am Mittwoch mit 12,2 angegeben.