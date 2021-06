Weitere Corona-Lockerungen in Berlin erwartet

Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen berät der Berliner Senat am heutigen Dienstag (01. Juni 2021) über mögliche weitere Alltags-Erleichterungen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass weitere Regeln gelockert werden. Nach einem Stufenplan von Mitte Mai könnte etwa in Sport, Kultur und Freizeit mehr erlaubt werden, auch in Handel, Gastronomie und Hotellerie sowie an den Hochschulen. Der Plan sieht Öffnungsschritte am 4. und 18. Juni vor.